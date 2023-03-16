Міністр оборони Італії відреагував на інформацію про замах на нього

Гвідо Крозетто впевнений, що йому нічого не загрожує.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто впевнений, що його життю нічого не загрожує. Так він відреагував на новину про замовлення його вбивства Дмитром Медведєвим.

Про це йдеться у twitter Гвідо Крозетто.

Він написав, що не вірить в інформацію Il Foglio.

Lo voglio ribadire per non alimentare un ulteriore, inutile, motivo di scontro: non mi sento minacciato e sono certo che non ci siano taglie o altro, su di me.

Se ci fossero stati rischi o minacce reali di tale gravità, ne sarei certamente stato informato e non è mai accaduto. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) March 16, 2023

"Я хочу ще раз повторити це, щоб не розпалювати ще один марний привід для конфлікту: я не відчуваю загрози, і я впевнений, що на мене не буде жодних замахів чи чогось іншого. Якби існували реальні ризики або загрози такого масштабу, я б точно був поінформований про них, і цього ніколи б не сталося", - написав Крозетто.

Нагадаємо, що напередодні у ЗМІ написали про нібито намір колишнього осільника Росії Дмитра Медведєва замовити вбивство міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Це завдання могли б здійснити найманці з ПВК "Вагнер" за 15 млн доларів.

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