Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Міністр оборони Італії відреагував на інформацію про замах на нього

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
131
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Міністр оборони Італії відреагував на інформацію про замах на нього

Фото: Associated Press

Гвідо Крозетто впевнений, що йому нічого не загрожує.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто впевнений, що його життю нічого не загрожує. Так він відреагував на новину про замовлення його вбивства Дмитром Медведєвим.

Про це йдеться у twitter Гвідо Крозетто.

Він написав, що не вірить в інформацію Il Foglio.

"Я хочу ще раз повторити це, щоб не розпалювати ще один марний привід для конфлікту: я не відчуваю загрози, і я впевнений, що на мене не буде жодних замахів чи чогось іншого. Якби існували реальні ризики або загрози такого масштабу, я б точно був поінформований про них, і цього ніколи б не сталося", - написав Крозетто.

Нагадаємо, що напередодні у ЗМІ написали про нібито намір колишнього осільника Росії Дмитра Медведєва замовити вбивство міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Це завдання могли б здійснити найманці з ПВК "Вагнер" за 15 млн доларів. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
131
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація