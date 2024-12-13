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Міністр оборони Італії заявив про готовність відправити миротворців до України

Міністр оборони Італії заявив про готовність відправити миротворців до України

Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто / Фото: Associated Press

Очільник італійського оборонного відомства сподівається на якнайшвидшу розмову про мир.

Італія готова взяти участь у можливій миротворчій місії в Україні після того, як закінчаться бойові дії.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Кросетто під час зустрічі міністрів оборони європейських та північноафриканських держав у Мадриді, повідомляє агентство Ansa.

“Я сподіваюся на якнайшвидшу розмову про мир, про миротворчу місію в Україні, а також у Газі та Лівані”, - сказав він. 

При цьому єдиної позиції з питання відправлення миротворців до України в уряді Італії немає. 

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні назвав дискусію про миротворців “передчасною”.

“Давайте побачимо, що трапиться, коли і якщо війна закінчиться”, — сказав він.

За словами очільника італійського зовнішньополітичного відомства, спочатку важливо домогтися “справедливого миру” в Україні.

Нагадаємо, якщо буде досягнуто припинення вогню між Україною та Росією, Німеччина може відправити своїх військових для підтримки миру.

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