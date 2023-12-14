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Міністр оборони Ізраїлю припустив, скільки ще триватиме війна в Секторі Гази проти ХАМАСу

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Міністр оборони Ізраїлю припустив, скільки ще триватиме війна в Секторі Гази проти ХАМАСу

Сектор Гази після ударів Ізраїлю / Фото: Associated Press

Галлант наголосив, що це потребуватиме певного часу.

Ізраїль воюватиме в Секторі Гази проти ХАМАСу більше, ніж кілька місяців.

Такий прогноз зробив міністр оборони Ізаїлю Йоав Галлант, повідомляє The Times of Israel.

Він зауважив, що ХАМАС - це терористична організація, яка протягом десяти років створювала себе для боротьби з Ізраїлем. заявив він.

"Бойовики побудували інфраструктуру під землею і над землею, і знищити її нелегко", - каже міністр оборони Ізраїлю.

Утім, Галлант наголосив, що це потребуватиме певного часу.

"Це триватиме понад кілька місяців, але ми переможемо і знищимо їх", - заявив Галлант.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що під час боїв у Секторі Гази доведеться мати справу з Іраном.

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Дата публікації
Перегляди
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