Міністр оборони Ізраїлю припустив, скільки ще триватиме війна в Секторі Гази проти ХАМАСу

Галлант наголосив, що це потребуватиме певного часу.

Ізраїль воюватиме в Секторі Гази проти ХАМАСу більше, ніж кілька місяців.

Такий прогноз зробив міністр оборони Ізаїлю Йоав Галлант, повідомляє The Times of Israel.

Він зауважив, що ХАМАС - це терористична організація, яка протягом десяти років створювала себе для боротьби з Ізраїлем. заявив він.

"Бойовики побудували інфраструктуру під землею і над землею, і знищити її нелегко", - каже міністр оборони Ізраїлю.

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Утім, Галлант наголосив, що це потребуватиме певного часу.

"Це триватиме понад кілька місяців, але ми переможемо і знищимо їх", - заявив Галлант.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що під час боїв у Секторі Гази доведеться мати справу з Іраном.

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