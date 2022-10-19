Міністр оборони Ізраїлю відмовився спілкуватися з Резніковим після попередження з Москви - ЗМІ

Заплановані на понеділок, 17 жовтня, телефонні переговори міністра оборони Ізраїлю Бені Ганца та його українського колеги Олексія Резнікова начебто були скасовані за кілька годин до призначеного часу ізраїльською стороною.

Про це повідомляє ізраїльське видання Haaretz з посиланням на власні джерела.

У повідомленні йдеться, що Єрусалим і Київ тривалий час намагалися узгодити розмову між очільниками оборонних відомств двох країн, але розмову відкладали п'ять разів. Мова повинна була йти про координацію зусиль у сфері безпеки та військове співробітництво.

Востаннє Ганц і Резніков спілкувалися у квітні.

Українське джерело повідомило Haaretz, що наступна розмова спочатку була запланована на 24 серпня, День Незалежності України, і з тих пір її п'ять разів відкладали. Джерело підкреслило, що дзвінок, запланований на понеділок, був ініційований Ізраїлем, який скасував йог за кілька годин до призначеного часу.

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Водночас видання зауважило, що ізраїльські офіційні особи не підтвердили цю інформацію.

У виданні нагадали, що незадовго до ймовірного скасування розмови, у понеділок вранці, Росія в особі Дмитра Медведєва обурилася намірами Ізраїлю постачати зброю Україні та попередила, що такий крок зашкодить зв'язкам між Єрусалимом та Москвою.

Нагадаємо, заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив що надання Ізраїлем військової допомоги Україні зруйнує всі відносини з Росією.

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