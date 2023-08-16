Міністр оборони Китаю застеріг США від “гри з вогнем” щодо Тайваню: про що йдеться

15 серпня міністр оборони Китаю Лі Шанфу застеріг від “гри з вогнем” щодо Тайваню, завуальовано натякаючи на Сполучені Штати, виступаючи на конференції з питань безпеки в Росії.

Про це інформує ТСН.ua з посиланням на CNN.

Виступаючи на Московській конференції з міжнародної безпеки, Лі заявив, що спроби “використати Тайвань для стримування Китаю неодмінно закінчаться провалом”, повідомляє державне інформаційне агентство Сіньхуа.

Коментарі Лі перегукуються з попередніми заявами китайських офіційних осіб, але місце його виступу було важливим і символічним з огляду на повномасштабне вторгнення Москви в Україну.

Правляча Комуністична партія Китаю претендує на самоврядну демократію Тайваню і пообіцяла взяти його під свій контроль, у разі необхідності — силою. Вона неодноразово критикувала американську взаємодію з островом, з яким Вашингтон не має офіційних дипломатичних зв'язків, у тому числі за продаж американської зброї Тайбею.

Лі, на якого США наклали санкції у 2018 році за закупівлю російської зброї, взяв участь у московській конференції з безпеки, розпочавши шестиденну поїздку до Росії та її близького союзника Білорусі.

Як повідомляли раніше російські ЗМІ з посиланням на міністерство оборони Москви, яке організовує щорічний захід, у форумі також візьмуть участь високопоставлені представники оборонного відомства з понад 20 “дружніх держав”, в тому числі Білорусі, Ірану та М'янми. Жодна західна країна не була запрошена, повідомили ЗМІ.

Це вже другий візит Лі до Росії з моменту його вступу на посаду міністра оборони на початку цього року. Він відбувається в той час, коли Пекін продовжує зміцнювати свої безпекові зв'язки з Москвою, незважаючи на її невпинний напад на Україну, який спричинив гуманітарну катастрофу з глобальними наслідками.

У заздалегідь записаному посланні на тій же московській конференції президент Росії Володимир Путін звинуватив США в тому, що вони підливають “масла у вогонь” глобальних конфліктів, в тому числі через підтримку України.

Китай використовував подібну риторику у своїх офіційних коментарях щодо конфлікту, незважаючи на те, що він залишається нейтральною стороною і прихильником миру.

15 серпня Лі також заявив, що китайські військові є “твердою силою у підтримці миру в усьому світі”, і що китайський лідер Сі Цзіньпін прагне стабілізувати глобальну безпеку в “світі хаосу”.

“Ми готові працювати з іншими військовими для зміцнення взаємної довіри у військових стратегіях безпеки і практичної співпраці в різних спеціалізованих сферах”, — додав Лі, повідомляє Сіньхуа.

Російське пропагандистське ЗМІ також процитувало слова Лі про те, що військові відносини між Китаєм і Росією не спрямовані проти жодної третьої сторони — про це китайські офіційні особи заявляли і раніше. У повідомленні Сіньхуа ця заява не згадується.

Лі зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу, щоб обговорити співпрацю між військовими двох країн, повідомляє Сіньхуа. Китай і Росія регулярно проводять спільні навчання, в тому числі спільне військово-морське патрулювання біля узбережжя Аляски в останні тижні.

Глава китайського оборонного відомства також провів двосторонні зустрічі з Іраном, Саудівською Аравією, Казахстаном, В'єтнамом та оборонними відомствами і військовими лідерами інших країн в кулуарах конференції.

Коментарі Лі щодо Тайваню з'явилися після того, як віце-президент Тайваню Вільям Лай, який лідирує в майбутніх президентських перегонах на острові, зробив заплановані зупинки в США під час офіційного візиту до Парагваю.

Міністерство закордонних справ Китаю засудило цю зупинку 13 серпня, назвавши Лая “наскрізним порушником спокою”.

США підтримують неофіційні відносини з Тайбеєм після офіційного встановлення дипломатичних відносин з Пекіном у 1979 році, але за законом зобов'язані надати демократичному острову засоби для самозахисту.

Під час виступу в Нью-Йорку Лай заявив, що Тайвань “ніколи не відступить” перед погрозами з боку Китаю.

“Якою б великою не була загроза авторитаризму для Тайваню, ми абсолютно не злякаємося і не відступимо, ми будемо відстоювати цінності демократії і свободи”, — сказав він.

В останні роки Китай посилив військове залякування острова, в тому числі після зустрічей тайванських лідерів з американськими законодавцями.

Вторгнення Путіна в Україну також привернуло підвищену увагу до Тайваню як до потенційної гарячої точки безпеки в Азії.

Незважаючи на значні відмінності між геополітичними обставинами Росії та України, оптика більш потужного, на перший погляд, агресора, який здійснює напад, керуючись баченням об'єднання, посилила увагу до намірів Китаю щодо Тайваню.

Деякі аналітики припускають, що Китай спостерігав за реакцією Заходу на російську агресію в Україні, щоб зрозуміти можливі відповіді на будь-які потенційні, майбутні кроки проти Тайваню.

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