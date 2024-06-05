Міністр оборони Німеччини назвав рік, коли треба бути готовим до війни

Через загрози з боку Росії німецька армія повинна бути готовою до війни до 2029 року.

Про це заявив під час звіту уряду в Бундестазі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує видання “Die Zeit”.

"Ми не повинні нехтувати власною обороною та оперативною готовністю. Військова економіка Путіна працює на новий конфлікт. Ми повинні бути готові до війни до 2029 року. Ми повинні діяти як стримувальний фактор, щоб не допустити найгіршого", – сказав він.

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Очільник німецького оборонного відомства при цьому натякнув на можливість відновлення у країні обов’язкового призову на строкову військову службу, яку було скасовано у 2011 році.

“У надзвичайних ситуаціях нам потрібні сміливі молоді жінки та чоловіки, які зможуть захистити цю країну”, — сказав Пісторіус.

Водночас німецький міністр відкинув можливість участі німецьких солдатів у війні в Україні.

Нагадаємо, у німецькому Бундестазі закликали мобілізувати 900 тисяч німецьких резервістів на тлі російської агресії проти України.

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