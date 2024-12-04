Міністр оборони Південної Кореї подав у відставку: що стало причиною

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон подав у відставку через введення воєнного стану і вибачився перед громадянами за свої дії.

Про це пише корейське видання newscj.

"Як міністр національної оборони я відчуваю повну відповідальність і вибачаюся за те, що викликав плутанину та занепокоєння громадськості щодо воєнного стану", — сказав він.

Повідомляється, що саме він запропонував президенту Юн Сок Йолю оголосити воєнний стан. За його словами, всі військові, що виконували обов’язки щодо воєнного стану, діяли згідно з його вказівками.

Кім зазначив, що внутрішньополітична ситуація та безпека країни залишаються складними, але військові будуть підтримувати бойову готовність та охороняти національну безпеку.

Нагадаємо, Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив про запровадження надзвичайного воєнного стану в Південній Кореї, звинувативши опозицію в антидержавній діяльності, а також пообіцяв ліквідувати "антидержавні сили". У відповідь на це в Сеулі розгорілися сутички між військовими та протестувальниками.

Пізніше парламент Південної Кореї проголосував за резолюцію з вимогою скасувати воєнний стан.

В Україні вже пояснили, що запровадження воєнного стану в Південній Кореї пов’язане винятково з їхніми внутрішніми політичними подіями, а не з загрозою з боку КНДР.

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