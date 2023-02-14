Міністр оборони Польщі про F-16 для України: "Закінчиться позитивними рішеннями, але треба натиснути"

Блащак порівняв ситуацію з винищувачами F-16 із ситуацією, яка раніше була з танками Leopard 2 та системами ППО Patriot.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак переконаний у майбутньому позитивному рішенні про передавання Україні винищувачів F-16, однак зауважив, що треба тиснути на союзників.

Про це Блащак заявив після дев’ятого засідання у форматі "Рамштайн" 14 лютого, повідомляє Interia Wydarzenia.

Очільник польського Міноборони зазначив, що передавання Україні F-16 вимагає тиску на союзників, як це було з танками Leopard 2 та системами ППО Patriot.

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За словами Блащака, у Польщі в цьому питанні обмежений потенціал, оскільки країна має лише 48 таких винищувачів американського виробництва. Водночас у союзників таких літаків набагато більше.

"Я думаю, що ця розмова теж закінчиться позитивними рішеннями, але треба натиснути", – сказав польський міністр.

Нагадаємо, видання Financial Times повідомило, що США врешті можуть передати Україні винищувачі F-16 або ж дадуть "зелене світло" на передавання цих літаків з інших країн.

Очільник Пентагону Ллойд Остін після засідання у форматі "Рамштайн" 14 лютого таким чином відповів на запитання про винищувачі для України: "Це питання, щодо якого мені нічого заявити".

Винищувачі для України: про що домовлялись міністри оборони на "Рамштайні"

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