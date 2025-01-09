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Міністр оборони Польщі змінив свою думку щодо “Рамштайну”

Міністр оборони Польщі змінив свою думку щодо “Рамштайну”

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш / Фото: Associated Press

Очільник польського оборонного відомства вважає, що цей формат довів свою ефективність.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, який напередодні, 8 січня, припустив, що сьогоднішня зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" може стати останньою, змінив свою думку.

Як повідомляє Міноборони Польщі, у четвер, 9 січня, він висловив сподівання, що зустрічі у форматі "Рамштайн" відбуватимуться і після зміни адміністрації США. 

"У нас була хороша дискусія в рамках Контактної групи з питань оборони України. Усі віддані збереженню цього формату, у якому США відіграють ключову роль”, - заявив Косіняк-Камиш.

Очільник польського оборонного відомства вважає, що цей формат довів свою ефективність.

Косіняк-Камиш також повідомив, що союзники готують подальшу допомогу для України.

Зокрема він зазначив, що на сьогоднішній зустрічі у форматі "Рамштайн" представив дорожню карту для коаліції зі створення "бронетанкових спроможностей" для України.

Контактна група з питань оборони України, також відома як Група Рамштайн, була створена 26 квітня 2022 року на однойменній американській авіабазі, розташованій у Німеччині. Це платформа міжнародної співпраці, яка збирається для координації збройової допомоги Україні. До неї входять понад 50 країн, у тому числі Польща.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на пресконференції 8 січня припустив, що нова адміністрація США, ймовірно, запропонує іншу форму допомоги Україні/

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