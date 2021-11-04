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Міністр оборони Польщі звернув увагу на білоруських прикордонників зі специфічними ножицями: фото

Міністр оборони Польщі звернув увагу на білоруських прикордонників зі специфічними ножицями: фото

Міністр оборони Польщі звернув увагу на білоруських прикордонників зі специфічними ножицями: фото

Фото: Twitter / Mariusz Błaszczak

На кордоні з Польщею білоруси розрізали огорожу, щоб зробити прохід для нелегальних мігрантів.

У четвер, 4 листопада, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак опублікував фотографію білоруських прикордонників із ножицями для різання огородження.

У своєму Twitter він повідомив, що фото зробили польські військові на кордоні з Білоруссю, звідки постійно прибувають нелегальні мігранти.

За його словами, режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка навмисне створює напружену ситуацію.

"Щодня білоруси намагаються нагнітати ескалацію, використовують провокації та підштовхують мігрантів на польську сторону", – зауважив очільник Міноборони Польщі.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Польщі заявило про вторгнення невідомих озброєних осіб у військовій формі через кордон з Білоруссю. Інцидент стався в ніч проти 2 листопада.

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