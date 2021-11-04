Міністр оборони Польщі звернув увагу на білоруських прикордонників зі специфічними ножицями: фото

На кордоні з Польщею білоруси розрізали огорожу, щоб зробити прохід для нелегальних мігрантів.

У четвер, 4 листопада, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак опублікував фотографію білоруських прикордонників із ножицями для різання огородження.

У своєму Twitter він повідомив, що фото зробили польські військові на кордоні з Білоруссю, звідки постійно прибувають нелегальні мігранти.

За його словами, режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка навмисне створює напружену ситуацію.

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"Щодня білоруси намагаються нагнітати ескалацію, використовують провокації та підштовхують мігрантів на польську сторону", – зауважив очільник Міноборони Польщі.

Nasi żołnierze sfotografowali białoruskich pograniczników z nożycami do cięcia płotu. Takie sytuacje na granicy są codziennością. Kryzys na granicy spowodował reżim Łukaszenki. Białorusini każdego dnia dążą do eskalacji, stosują prowokacje i przepychają migrantów na polską stronę pic.twitter.com/zlb2SgTcI4 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 4, 2021

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Польщі заявило про вторгнення невідомих озброєних осіб у військовій формі через кордон з Білоруссю. Інцидент стався в ніч проти 2 листопада.

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