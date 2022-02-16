Міністр оборони Росії за дорученням Путіна зустрівся з президентом Сирії

Міністр оборони Росії за дорученням Путіна зустрівся з президентом Сирії

Очільник російського оборонного відомства відвідав Дамаск.

У вівторок, 15 лютого, міністр оборони РФ Сергій Шойгу проінспектував військові навчання у Сирії та зустрівся із президентом цієї країни Башаром Асадом.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

Як йдеться у повідомленні, Сергій Шойгу під час робочої поїзки в Дамаск за доручення президента Путіна зустрівся з президентом Сирії. Очільник російського військового відомства поінформував Асада про навчання військово-морського флоту Росії, яке проводиться в східній частині Середземного моря.

Під час цих навчання відпрацьовуються заходи щодо пошуку іноземних підводних човнів, встановлення контролю за судноплавством в акваторії Середземного моря та прольоту літальних апаратів над нею.

Також читайте На російську базу в Сирії відправлять військовий контингент із Білорусі

“Основною спрямованістю навчань, що проводяться, є відпрацювання дій сил військово-морського флоту і повітряно-космічних сил із захисту російських національних інтересів у Світовому океані, а також протидії військовим загрозам Російської Федерації з морських і океанських напрямків”,— повідомляє Міноборони РФ.

У навчанні в Середземному морі задіяно понад 15 кораблів Тихоокеанського, Північного та Чорноморського флотів, а також понад 30 літальних апаратів ВКС Росії.

Під час зустрічі Сергій Шойгу та Башар Асад обговорили питання військово-технічного співробітництва країн у рамках спільної боротьби із залишками міжнародних терористів, а також гуманітарну допомогу Сирії, щодо якої застосовано санкції США та західних країн.

Нагадаємо, у вівторок, 15 лютого, президент США Джо Байден присвятив своє звернення темі російської агресії проти України.

Читайте також: