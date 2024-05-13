Міністр оборони Румунії не хоче передавати Україні систему Patriot − прем’єр Чолаку

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар має серйозні застереження щодо можливості надання Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, пише Digi24.

"Міністр оборони дуже не хоче віддавати цю систему, одну з систем, які мають бути передані Україні", - сказав він.

За словами Чолаку, він поки не обговорював з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом можливість надання Україні системи Patriot, однак мав розмову з очільником Міноборони, який не підтримує таку ідею.

Проте прем'єр Румунії Марчел Чолаку, зазначив, що рішення про передавання має ухвалювати Вища рада національної оборони (CSAT) країни.

"Я твердо переконаний, що ми приймемо наймудріше рішення, що стосується Румунії, перш за все, хороше", - резюмував прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.

Нагадаємо, президент Румунії заявив, що його країна готова обговорити відправку батареї Patriot до України.

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