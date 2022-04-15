Міністр оборони Словаччини порівняв Путіна з Гітлером: "Його потрібно зупинити в Україні, перш ніж він почне рухатися на Захід"

Міністр оборони Словаччини порівняв Путіна з Гітлером: "Його потрібно зупинити в Україні, перш ніж він почне рухатися на Захід"

У Словаччині також заявили, що через їхню територію до України їде зброя з країн, які офіційно заявляють, що не постачають її до України.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що президент країни-агресорки Володимир Путін після того, що він зробив в Україні, є "рівним Гітлеру".

Про це пише The New York Times.

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Зазначається, що Путін, за словами Надя, "рівний Гітлеру", і його потрібно зупинити в Україні, перш ніж він зможе рухатися далі на Захід.

"Україна буквально бореться за наше (європейське - ред.) майбутнє", – наголосив Надь.

Міністр оборони Словаччини наголосив, що до вторгнення Росії було немислимо, щоб його країна безкоштовно пересилала через свій східний кордон велику кількість навіть базової зброї, не кажучи вже про важке озброєння.

"Але це нова світова реальність. Ми – прифронтова держава. У нас на кордоні війна, до нашої країни приїхало понад 330 тисяч українців. Зараз парадигма зовсім інша", – каже Надь.

За його словами, Словаччина везе до України не лише зброю з власних запасів. Надь також переправляє військову допомогу з багатьох інших країн, зокрема Чехії, Австралії та тих, країн, "які стверджують, що не надсилають військові матеріали до України".

Нагадаємо, раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Словаччина передала Україні комплекси протиповітряної оборони С-300.

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