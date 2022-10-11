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Міністр оборони США збирає засідання Контактної групи з питань оборони України

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Міністр оборони США збирає засідання Контактної групи з питань оборони України

Фото: Associated Press

Остін зустрінеться з очільниками країн НАТО.

Міністр оборони США Ллойд Остін проведе в Брюсселі засідання Контактної групи з питань оборони України та зустрінеться з військовими очільниками оборони країн НАТО.

Про це Остін написав у своєму Twitter.

Він прибуде до Брюсселя 12 жовтня і проведе 6 засідання Контактної групи з питань оборони України за участю понад 50 країн. Потім секретар Остін візьме участь у зустрічі міністрів оборони НАТО.

"Взлітаємо. Я на шляху до Брюсселя, де проведу наступну особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України та візьму участь у НАТО", - повідомив міністр оборони США.

Засідання "Раймштайну" та зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО: подробиці

Раніше повідомлялося, що під час засідання "Рамштайн" можуть обговорити вступ України до НАТО

Паралельно 12 жовтня відбуватиметься засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн".

Також очікується, що у засіданні візьмуть участь глави оборонних відомств із майже 50 країн світу, які обговорять війну Росії проти України, а також подальшу тісну координацію "для забезпечення українців засобами, необхідними для захисту своєї суверенної території".

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Дата публікації
Перегляди
1522
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