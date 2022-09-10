Міністр оборони України спрогнозував, чи буде РФ існувати у нинішніх межах через 5 років

Через розв'язану війну проти України російська економіка відкотилася на 10-15 років.

Міністр оборони України Олексій Резніков висловився щодо того, чи буде РФ існувати у своїх нинішніх межах через п'ять років.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ні. Я думаю, буде парад суверенітетів, буде тріщати РФ на різні державні утворення", - заявив очільник Міноборони України.

Резніков також наголосив, що Росія за час повномасштабного вторгнення до України відкотилася в економіці на 10-15 років та "летить сьогодні у прірву".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 199-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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