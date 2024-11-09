Син міністра оборони Британії Джона Хілі став резервістом, побачивши події в Україні

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі повідомив, що його син Алекс, якому близько тридцяти років, нині служить резервістом піхоти.

Про це написало видання The Telegraph.

Він зазначив, що рішення сина було через те, що відбувається в Україні. Після початку вторгнення в лютому 2022 року Алекс сказав батькові: «Якби я був українцем, я б сьогодні пішов до армії». Незабаром він вирішив вступити до резерву.

"Я раніше про це не говорив. Але насправді це була Україна. Тому, коли Путін вторгся в лютому 2022 року, наступного дня ми обідали разом, і він сказав мені: "Тату, якби я був українцем, я б сьогодні пішов до армії». І незабаром після цього він прийшов до мене і мами та сказав: "Я хочу піти до армії. Я хочу бути резервістом". Ось що він зробив".

Нагадаємо, міністерство оборони України повідомило, що відтепер у сервісі "Резерв+" можна онлайн оформити відстрочку від мобілізації. Сервіс доступний для людей з інвалідністю з актуальним пенсійним посвідченням, а також для студентів, аспірантів і докторантів.

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