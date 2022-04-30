Міністр оборони Великої Британії повідомив, що Путін готує на 9 травня

Британський міністр припустив, що президент РФ цього дня оголосить загальну мобілізацію для війни з “нацистами” усього світу.

У п’ятницю, 29 квітня, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес висловив припущення, що президент Росії Володимир Путін під час святкового параду 9 травня оголосить масову мобілізацію, щоб завдати вирішального удару по Україні.

Про це повідомляє The Daily Mail.

За словами британського міністра, одним із аргументів Путіна стане заклик до нової війни з “нацистами” усього світу. Його він оголосить на параді, присвяченому закінченню участі Росії у Другій світовій війні в Москві.

У Кремлі сподіваються, що така мотивація буде достатньою для оголошення загальної мобілізації, оскільки більшість населення РФ перебуває під впливом пропаганди державних телеканалів.

“Ми бачили низку заяв Путіна про те, що “спецоперація” стає війною, що “це опосередкована війна” та “нацисти всюди”, що “вони не тільки в Україні, а й у НАТО їх повно”. Я думаю, він готує ґрунт для того, щоб сказати: “Дивіться, тепер це війна проти нацистів, і мені потрібно більше людей”, — зауважив Воллес.

Нагадаємо, на День Перемоги 9 травня до президента Росії Володимира Путіна закордонні колеги не приїдуть. Не запрошувала РФ навіть близького "соратника" Олександра Лукашенка.

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