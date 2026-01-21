Міністр оборони Британії нагадав союзникам, хто є головною загрозою для НАТО

Джон Гілі / © Associated Press

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на тлі напруження у відносинах між Європою та США, зокрема через питання Гренландії, закликав союзників не втрачати фокус на ключовій безпековій загрозі для Заходу, а саме Росії.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном у Копенгагені.

За словами Гілі, у період стратегічної невизначеності європейські країни повинні чітко усвідомлювати, що саме Росія становить системну небезпеку як для всього континенту, так і для Північноатлантичного альянсу.

Він звернув увагу на те, що саме Москва посилює агресію проти України, нарощує військову присутність у північних регіонах, зокрема через створення нових баз, а також дедалі частіше перевіряє готовність НАТО до рішучої відповіді.

Окремо міністр оборони Великої Британії наголосив на необхідності подальшої підтримки України, підкресливши, що безпека Європи безпосередньо залежить від сили та стійкості української держави.

Гілі зазначив, що Британія та Данія залишаються серед провідних партнерів України у наданні військової допомоги й мають спільне бачення: допомагати Києву вистояти у нинішній війні та закладати підґрунтя для справедливого й стабільного миру в майбутньому.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії Джон Гілі заявляв, що президента РФ Володимира Путіна слід притягнути його до відповідальності за воєнні злочини.

Також Британія жорстко відреагувала на обстріл України. Гілі назвав атаки Путіна жорстокими й цинічними. «Дрони, які були спрямовані на Київ, били по житлових кварталах», — наголосив він.