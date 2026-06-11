Міністр оборони ключового партнера України подав у відставку

Міністр оборони Британії Джон Гілі / © Associated Press

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Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про відставку у середу, 11 червня.

Про своє рішення британський міністр повідомив на офіційній сторінці платформи X та опублікував заяву про відставку.

Яка причина відставки

Відповідно до заяви, причиною відставки стали розбіжності між ними та чинним прем’єр-міністром країни Кіром Стармером. Зокрема, у листі Гілі звинуватив британський уряд у нездатності забезпечити фінансування для вирішення загроз у сфері оборони, які зростають щодня.

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«Прийшовши до влади, ми усвідомили, що Британія стоїть перед новою ерою загроз, яка вимагає нової ери в обороні. Спільна Стратегія оборони (SDR), яку ми спільно затвердили, визначила 10-річну візію трансформації наших Збройних сил, зміцнення альянсів, інвестицій у технології, що змінюють ведення війни, та підтримки британської промисловості, щоб зробити оборону двигуном зростання. Ця нова ера в обороні вимагала додаткових інвестицій через План інвестицій в оборону», — сказано у листі.

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Гілі зазначив, що із повідомлення, яке він отримав в обід 11 червня, стало відомо про наміри Стармера оголосити про План інвестицій в оборону, але без очікуваного збільшення фінансування армії Британії.

Він додав, що Британія має встановити орієнтовну мету — 3% ВВП на оборону до 2030 року, посилаючись на рішення інших союзників та згадавши про загрозу РФ.

«Ви чітко сформулювали загрози минулого тижня: „За оцінкою наших розвідок та інших країн НАТО, вже у 2030 році може статися напад Росії на НАТО“, — звернувся Гілі до прем’єра.

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Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, Велика Британія, Франція та Німеччина на саміті «Великої сімки» хочуть отримати підтримку у президента Дональда Трампа щодо просування нових мирних переговорів між Росією та Україною.

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