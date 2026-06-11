ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
431
Час на прочитання
2 хв

Міністр оборони ключового партнера України подав у відставку

Причиною відставки стали розбіжності між міністром оборони та чинним прем’єр-міністром країни Кіром Стармером.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Міністр оборони Британії Джон Гілі

Міністр оборони Британії Джон Гілі / © Associated Press

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про відставку у середу, 11 червня.

Про своє рішення британський міністр повідомив на офіційній сторінці платформи X та опублікував заяву про відставку.

Яка причина відставки

Відповідно до заяви, причиною відставки стали розбіжності між ними та чинним прем’єр-міністром країни Кіром Стармером. Зокрема, у листі Гілі звинуватив британський уряд у нездатності забезпечити фінансування для вирішення загроз у сфері оборони, які зростають щодня.

«Прийшовши до влади, ми усвідомили, що Британія стоїть перед новою ерою загроз, яка вимагає нової ери в обороні. Спільна Стратегія оборони (SDR), яку ми спільно затвердили, визначила 10-річну візію трансформації наших Збройних сил, зміцнення альянсів, інвестицій у технології, що змінюють ведення війни, та підтримки британської промисловості, щоб зробити оборону двигуном зростання. Ця нова ера в обороні вимагала додаткових інвестицій через План інвестицій в оборону», — сказано у листі.

Міністр оборони ключового партнера України подав у відставку (2 фото)

Лист про відставку міністра оборони Британії Джон Гілі_1
Лист про відставку міністра оборони Британії Джон Гілі_2

Гілі зазначив, що із повідомлення, яке він отримав в обід 11 червня, стало відомо про наміри Стармера оголосити про План інвестицій в оборону, але без очікуваного збільшення фінансування армії Британії.

Він додав, що Британія має встановити орієнтовну мету — 3% ВВП на оборону до 2030 року, посилаючись на рішення інших союзників та згадавши про загрозу РФ.

«Ви чітко сформулювали загрози минулого тижня: „За оцінкою наших розвідок та інших країн НАТО, вже у 2030 році може статися напад Росії на НАТО“, — звернувся Гілі до прем’єра.

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, Велика Британія, Франція та Німеччина на саміті «Великої сімки» хочуть отримати підтримку у президента Дональда Трампа щодо просування нових мирних переговорів між Росією та Україною.

Новина доповнюється
Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
431
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie