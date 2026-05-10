Міністр оборони Латвії подав у відставку через вибухи дронів на нафтобазі

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про відставку після того, як два українські безпілотники влетіли з території Росії та вразили резервуари нафтосховища.

Про це повідомляє Reuters.

Прем’єрка вимагала звільнення

Раніше прем’єрка Латвії Евіка Сіліня викликала міністра оборони через дрони в повітряному просторі країни. Джерело повідомляє, що Сіліня закликала голову Міноборони залишити посаду, заявивши, що системи протидії дронам були розгорнуті надто пізно.

Новим міністром оборони призначено полковника латвійської армії Райвіса Мелніса.

Латвія і Литва звернулися до НАТО

Після інциденту Латвія та Литва закликали НАТО посилити систему протиповітряної оборони в регіоні. За даними влади, безпілотники перетнули російський кордон і вибухнули на території нафтового об’єкта в Латвії.

Зазначимо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що дрони були українськими, однак змінили маршрут через дії російських систем радіоелектронної боротьби.

«Російська електронна війна навмисно відхилила українські дрони від їхніх цілей у Росії», — написав Сибіга.

Україна може допомогти Балтії

У відповідь на інциденти Україна розглядає можливість направлення спеціалістів для допомоги країнам Балтії у зміцненні повітряної безпеки.

За словами Сибіги, Київ готовий співпрацювати з Латвією, Литвою та Фінляндією для запобігання подібним випадкам у майбутньому.

8 травня тривали пошуки другого БпЛА, який напередодні порушив повітряний простір країни, залетівши з Росії.

Нагадаємо, 7 травня дрони потрапили до повітряного простору Латвії з боку Росії. У кількох районах було оголошено попередження про небезпеку. Два безпілотники впали на території Латгалії. Була інформація, що один БпЛА «прилетів» на територію нафтосховища у місті Резекне.

