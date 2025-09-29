Міністр оборони Німеччини зробив заяву щодо готовності Путіна припинити війну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус / © Associated Press

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що без сумніву президент РФ Володимир Путін не прагне закінчення війни, а Європа має забезпечити, щоб Україна залишалася сильною та здатною захищати себе.

Про це пише видання The Guardian.

За словами міністра, подальші переговори про мирні угоди залишаються скоріше «бажаними мріями», адже «дипломатичні зусилля не призводять до значущого прориву» у війні.

«Все це не залишає сумнівів… [що] Володимир Путін не хоче припинення вогню і не прагне миру для України», — підкреслив Пісторіус.

Водночас він наголосив на необхідності посилення обороноздатності України: «Сьогодні ми повинні зосередитися на розширенні можливостей України та зміцненні її оборони. Наша мета — створити умови для початку конструктивних переговорів з метою досягнення тривалого миру, і для цього Україна має бути сильною. Це наша відповідальність як європейців. Це завдання нашого часу».

Міністр також підкреслив важливість зміцнення оборони Європи загалом: «Ми повинні і будемо робити більше для захисту Європи. НАТО має стати більш європейським, щоб залишатися трансатлантичним. Це необхідно для того, щоб наш континент залишався цілісним, вільним і мирним».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що збройні сили Німеччини розробляють план медичної допомоги на випадок великомасштабної війни НАТО з Росією.