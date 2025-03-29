Міністр оборони США Піт Гегсет та його дружина Дженніфер Гегсет / © Associated Press

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Міністр оборони США Піт Гегсет разом із дружиною Дженніфер Гегсет супроводжував делегацію на двох міжнародних військових зустрічах, під час яких піднімалися питання, що містили конфіденційну інформацію.

Про це із посиланням на неназваних співрозмовників, які були присутні або знали про обговорення повідомила газета The Wall Street Journal.

На тлі змін у політиці США щодо України 6 березня в Пентагоні відбулася важлива зустріч між Гегсетом і міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. Дискусія проходила в момент підвищеної напруженості для НАТО, одразу після оголошення Вашингтоном про припинення обміну розвідданими з Києвом.

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Журналісти WSJ дізналися, що Піт Гегсет запрошував дружину на зустрічі, де вирішували важливі питання безпеки. Одна з них відбулася після припинення США обміну розвідданими з Україною.

На зустрічі з участю командувача Збройних сил Великої Британії Тоні Радакіна союзники розглядали рішення США про розвіддані та перспективи оборонної взаємодії.

У матеріалі зазначається, що глава Пентагону може запросити кого завгодно на зустрічі, але списки учасників зазвичай обмежуються, і вони мають спеціальний дозвіл через делікатний характер обговорень. Дженніфер Гегсет не є співробітником Міністерства оборони, але це не рідкість, коли подружжя високопосадовців мають допуски низького рівня. Вона також відвідала зустріч у Брюсселі, де обговорювали підтримку України.

Дженніфер Гегсет, дружина міністра оборони США, не є співробітником Міністерства оборони, але її присутність на зустрічах з іноземними військовими викликала питання. На таких заходах, як правило, можуть бути лише ті, хто має спеціальний доступ, оскільки обговорюються конфіденційні питання, зокрема підтримка України. Гегсет відвідала також зустріч у Брюсселі, де союзники обговорювали допомогу Україні.

На деяких закритих дискусіях учасники діляться чутливою інформацією, яку не хочуть оприлюднювати. Хоча деякі учасники зустрічей не знали, хто така Дженніфер, інші не заперечували її присутність. Речник Пентагону відмовився коментувати її роль. Колишній міністр оборони США Чак Гейґел зазначив, що зустрічі з високопосадовцями НАТО часто включають важливі питання безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр оборони США Піт Гегсет звинуватив головного редактора Atlantic Джеффрі Голдберга після того, як американська адміністрація випадково додала його до таємного чату з воєнними планами.