Міністр оборони США скорочує командування армії: у чому причина

Міністр оборони США Піт Гегсет / © Associated Press

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Пентагон скорочує генералів і готує злиття бойових командувань на тлі реформ президента США Дональда Трампа.

Про це пише Reuters.

Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився скоротити на 20% кількість чотиризіркових офіцерів, продовживши процес оптимізації структури керівного складу в Пентагоні. Цей крок став черговим етапом реформ, започаткованих на початку другого президентського терміну Дональда Трампа.

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Гегсет, який раніше публічно критикував надмірну чисельність вищого командного складу, активно впроваджує ініціативи з перегляду кадрової політики Міноборони. Від початку призначення на посаду, він ініціював звільнення низки високопосадовців, зокрема голови Об’єднаного комітету начальників штабів, головнокомандувача ВМС та директора Агентства національної безпеки.

У новому меморандумі очільник Пентагону повідомив, що чисельність генеральських офіцерів Національної гвардії скоротиться щонайменше на 20%, тоді як кількість генеральських і флагманських посад у Збройних силах США буде зменшено ще на 10%.

«Збільшення кількості генералів і адміралів не гарантує успіху. Це не покарання для старших офіцерів — нічого подібного», — наголосив Гегсет у відеозверненні, оприлюдненому 5 травня. За його словами, метою реформи є максимізація стратегічної готовності Збройних сил, а сам процес реалізується у взаємодії з Об’єднаним комітетом начальників штабів.

Під час слухань у Сенаті з нагоди затвердження, Гегсет зазначав, що існує «зворотний зв’язок між розмірами штабів і перемогою на полі бою», вказуючи на чинні 44 чотиризіркові посади у військовому командуванні.

Злиття командувань

За даними Пентагону, рішення про скорочення буде реалізовуватися поступово й обережно. Зокрема, розглядається можливість злиття окремих бойових командувань, які функціонують у різних регіонах світу. Серед імовірних варіантів — об’єднання Африканського командування США з Європейським командуванням США, а також злиття Південного командування США, що відповідає за Латинську Америку, з Північним командуванням США.

Крім того, ймовірним є перегляд доцільності існування низки інших чотиризіркових посад, зокрема командувача сухопутних військ у Тихоокеанському регіоні та командувача американських військ у Республіці Корея.

Запропоновані зміни вже викликали критику в Конгресі. Сенатор Джек Рід, старший демократ у Комітеті Сенату з питань збройних сил, поставив під сумнів обґрунтованість скорочень.

«Жорсткі кадрові рішення мають базуватися на фактах і всебічному аналізі, а не на довільних відсоткових скороченнях», — сказав він, додавши, що усунення з посад досвідчених військових керівників, може нашкодити армії замість підвищення її ефективності.

Скорочення у Пентагоні

Агентство зазначає, що пертурбації у Міноборони США за останні кілька місяців не обмежилися лише офіцерами у формі. Там нагадали, що за останні тижні було звільнено трьох високопосадовців через розслідування щодо витоку інформації за наказом начальника штабу Гегсета від 21 березня.

Серед звільнених помічників — Ден Колдуелл, давній колега Гегсета, який став одним з його найдовіреніших радників. Минулого тижня його вивели з Пентагону через витік інформації, відповідальність за який він заперечує. Також було звільнено заступника керівника апарату Гегсета Даріна Селніка.

Раніше повідомлялось, що Міноборони США невдовзі звільнить 76 тисяч цивільних працівників із 950 тисяч працівників відомства.

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