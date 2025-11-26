ТСН у соціальних мережах

Міністр оборони США відвідає Домініканську Республіку на тлі нарощування сил у регіоні

Мета візиту — посилення оборонної взаємодії та координації безпеки в регіоні.

Піт Гегсет

Піт Гегсет / © Associated Press

Пентагон повідомив про запланований на середу візит міністра Піта Гегсета до Санто-Домінґо, Домініканська Республіка, де він проведе зустрічі з вищим керівництвом країни. Мета — «зміцнення оборонних відносин».

Про це йдеться в офіційному повідомленні американського міністерства, оприлюдненому у вівторок.

У військовому відомстві США зазначили, що Піт Гегсет має зустрітися з президентом Домініканської Республіки, а також із міністром оборони та членами уряду.

Розмови, як підкреслили у Пентагоні, будуть сфокусовані на питаннях «зміцнення оборонних відносин та підтвердження зобов’язань Америки захищати себе й регіональних партнерів, а також забезпечувати стабільність і безпеку по всій Америці».

Наразі США зосереджують значну ударну силу в регіоні Карибського басейну, що також формує контекст цих перемовин.

Раніше повідомлялося, що російський танкер, що входить до «тіньового флоту», змінив маршрут і відплив від берегів Венесуели після зустрічі з американським есмінцем.

Ми раніше інформували, що президент Дональд Трамп заявив, що готовий розглядати варіант введення американських військових підрозділів до Венесуели, якщо цього вимагатиме ситуація.

