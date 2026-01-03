Міністр оборони Венесуели зробив гучну заяву щодо ситуації в країні: що він сказав

Міністр оборони Венесуели Владімір Падріно Лопес / © Associated Press

Реклама

Міністр оборони Венесуели Владімір Падріно Лопес зробив різку заяву після ранкової агресії проти країни 3 січня, підкресливши рішучість венесуельських збройних сил та народу.

Про це йдеться у його відеозверненні.

За його словами, країна стала об’єктом військової агресії з боку Сполучених Штатів Америки. Ворог намагався проникнути в тил через газові комунікації в районах Фуерте-Туна, Каракас, штатів Міранда, Арагуа та Ла-Гуайра, завдаючи ударів по цивільних об’єктах із бойових гелікоптерів.

Реклама

«Ми не будемо вести переговори, ми не здамося, і ми в кінцевому підсумку переможемо. Нас атакували, але нас не зламають. Об’єднавшись, солдати й народ створять непорушну стіну опору. Наша покликання — мир, але наша спадщина — боротьба за свободу. Ми, які простягаємо руку братерства, сьогодні стискаємо кулак на захист свого. Об’єднаймося, адже в єдності народу ми знайдемо силу для спротиву й перемоги», — сказав він.

Міністр оборони також повідомив, що Боліваріанські Національні Збройні сили приведені в повну бойову готовність. Усі сухопутні, повітряні, морські, річкові та ракетні сили задіяні для захисту суверенітету країни, відновлення порядку та підтримки миру. Міністр закликав громадян зберігати спокій та єдність, наголосивши, що хаос і страх — інструменти ворога.

«Честь, обов’язок і історія кличуть нас. Нехай крик вільної Батьківщини пролунає в кожному куточку. Перемога буде за нами, бо правда й гідність на нашому боці. Ми переможемо. Хай живе Батьківщина!» — підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 3 січня у столиці Венесуели, Каракасі, сталися вибухи, південна частина міста залишилася без електрики, над містом помічені гелікоптери Chinook.

Реклама

Пізніше стало відомо, що американські війська, за заявою президента США Дональда Трампа, захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину і вивезли з країни.

Окрім того, повідомлялось, що США вгатили по будівлі парламенту Венесуели, а також під обстріл потрапили будинок міністра оборони, порт у столиці та військові об’єкти на острові Маргарита. На вулицях Каракасі та сусідніх містах Ігероті й Ла-Гуайра чути стрілянину.