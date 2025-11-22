Міністр охорони здоров’я США наказав змінити офіційну позицію щодо вакцин і аутизму

Щеплення / © Associated Press

Міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший в інтерв’ю The New York Times заявив, що саме він ініціював зміну позиції CDC (Центру з контролю та профілактики захворювань - ред.) на офіційному вебсайті агентства. Раніше там категорично стверджувалося, що вакцини не викликають аутизм. Тепер же сторінка містить уточнення, що таке твердження «не є науково обґрунтованим», оскільки дослідження нібито не виключають можливий зв’язок.

Про це пише The New York Times.

Оновлений текст також містить формулювання, що «дослідження, які підтримують можливий зв’язок, було проігноровано органами охорони здоров’я». Водночас фраза «вакцини не викликають аутизм» залишилася, але з приміткою — через попередню угоду CDC із сенатором Біллом Кассіді.

Наукова спільнота різко розкритикувала таку зміну. Провідні дослідники вказують, що десятки великих наукових робіт, які охопили багато тисяч дітей, не знайшли жодного зв’язку між вакцинацією та розвитком аутизму. Експерти наголошують, що нове формулювання може підірвати довіру до вакцинації та призвести до падіння рівня щеплень.

Організації, які представляють людей з аутизмом, назвали зміну політично мотивованим втручанням у наукову інформацію та попереджають, що це може спричинити небезпечний сплеск дезінформації.

Кеннеді-молодший, відомий своєю багаторічною критикою вакцин, очолив Міністерство охорони здоров’я США у 2025 році. Його позиція давно викликає суперечки серед медиків і науковців.

