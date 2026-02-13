Міністр охорони здоров'я США зізнався, що нюхав кокаїн із унітазу

Роберт Кеннеді-молодший / © Associated Press

Скандальний міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший публічно зізнався, що колись нюхав кокаїн із унітазу. Про це він згадав у контексті критики карантинних заходів під час пандемії Covid-19, щоб наголосити, що він «не боїться мікробів».

Таку заяву міністр зробив в інтерв’ю подкасту «This Past Weekend», ведучим якого був комік Тео Вон, повідомляє Sky News.

Під час інтерв’ю Кеннеді сказав, що відвідував зустрічі з лікування залежності і продовжував це робити навіть під час пандемії COVID-19 у підпільних групах підтримки. Він стверджував, що його залежність становить більший ризик, ніж вірус.

«Я не боюся мікробів. Я нюхав кокаїн з унітазу», — заявив міністр охорони здоров’я.

«Protect Our Care», некомерційна організація, яка бореться за доступну охорону здоров’я в США, закликала пана Кеннеді піти у відставку після інтерв’ю.

У заяві йдеться, що він був «найнебезпечнішою, невідповідною та непридатною людиною, яка коли-небудь керувала таким важливим федеральним агентством, яке має владу над життям і смертю».

Кеннеді вже говорив раніше про свої роки залежності та важливість лікування залежності, але це зізнання було приголомшливим для громадськості.

Призначення Роберта Кеннеді-молодшого, який відомий своїми суперечливими поглядами на медицину, міністром охорони здоров’я називали найодіознішим кадровим рішенням президента Дональда Трампа. Він відомий як антивакцинатор, ВІЛ-дисидент і медичний конспіролог.

Свого часу Кеннеді-молодший називав вакцини проти вірусу SARS-CoV-2"найбільш смертоносними з будь-коли створених».

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп опинився у центрі гучного скандалу після публікації у своїй соцмережі Truth Social відеоролика, який багато хто розцінив як відверто расистський. У відео, створеному за допомогою штучного інтелекту, з’являються Барак та Мішель Обами в образі мавп у джунглях, що викликало хвилю обурення як серед демократів, так і серед республіканців.