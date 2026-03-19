Міністр війни США накинувся на Україну з черговими претензіями: у чому звинуватив цього разу

Піт Гегсет

Реклама

У США «знайшли» винну сторону у швидкому вичерпуванні запасів американської зброї. Мовляв, усе через допомогу Україні.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет на брифінгу.

За його словами, значна частина запасів була виснажена, оскільки їх спрямовували не на потреби американських військових, а на підтримку України. Він наголосив, що під час аналізу різних проблем у сфері оборони знову і знову постає питання про ресурси, «відправлені в Україну».

Реклама

«Ми все ще маємо справу із ситуацією, яку створив Джо Байден. Це виснаження запасів і відправлення їх не нашим власним військовим, а Україні. Так відбувається щоразу, коли ми оглядаємося назад і аналізуємо будь-яку нашу проблему», — зазначив Гегсет.

Нині ці боєприпаси, на його думку, доцільніше використовувати в інтересах самих Сполучених Штатів.

Війна в Україні - останні заяви Трампа про допомогу США

Раніше Дональд Трамп заявив, що тільки завдяки допомозі США Україна змогла вистояти у війні з Росією. Водночас він вкотре поставив під сумнів прозорість фінансових потоків свого попередника Джо Байдена та закликав з'ясувати, у який спосіб витрачалися кошти, надані Україні за його президенства.

«Байден дав їм від 350 до 400 млрд доларів у вигляді обладнання і готівки. Хтось має дізнатися про ці гроші», — зауважив Трамп.

Реклама

Трамп також заявив, що Вашингтон не має обов’язку підтримувати Україну у війні з Росією, а Джо Байден робив це, бо його нібито «обдурили».