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Міністр закордонних справ "Талібану" прийняв з візитом колегу з Туркменістану

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Міністр закордонних справ "Талібану" прийняв з візитом колегу з Туркменістану

Фото з відкритих джерел

Рашид Мередов очолив делегацію Туркменістану.

Міністр закордонних справ терористичного угрупування "Талібан" Амір Хан Моттакі зустрів міністра закордонних справ Туркменістану.

Про це повідомляє у Twitter Aamaj News.

Зазначається, що Амір Хан Моттакі та його колега з Туркменістану Рашид Мередов зустрілися в міжнародному аеропорту Кабула. До слова, Мередов очолив делегацію своєї країни, яка прибула до афганістану з візитом. 

Як повідомлялося, представники терористичного руху "Талібан" вимагають від міжанродної спільноти видати їм один мільярд доларів. За словами члена політичного блоку талібів, потреба в грошах з’явилась з настанням зими. На його думку, міжнародне співтовариство має діяти якомога швидше, щоб виконати своє зобов’язання про надання одного мільярду євро допомоги Афганістану.

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