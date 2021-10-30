Міністр закордонних справ "Талібану" прийняв з візитом колегу з Туркменістану

Міністр закордонних справ "Талібану" прийняв з візитом колегу з Туркменістану

Рашид Мередов очолив делегацію Туркменістану.

Міністр закордонних справ терористичного угрупування "Талібан" Амір Хан Моттакі зустрів міністра закордонних справ Туркменістану.

Про це повідомляє у Twitter Aamaj News.

Зазначається, що Амір Хан Моттакі та його колега з Туркменістану Рашид Мередов зустрілися в міжнародному аеропорту Кабула. До слова, Мередов очолив делегацію своєї країни, яка прибула до афганістану з візитом.

#ویدیو: امیر خان متقی، وزیر امور خارجه‌ی حکومت طالبان از وزیر خارجه‌ی ترکمنستان در فرودگاه کابل استقبال کرد.#آماج_نیوز pic.twitter.com/e7IXBR7znO — Aamaj News (@aamajnews24) October 30, 2021

#ویدیو: امیر خان متقی، وزیر امور خارجه‌ی حکومت طالبان از وزیر خارجه‌ی ترکمنستان در فرودگاه کابل استقبال کرد.#آماج_نیوز pic.twitter.com/e7IXBR7znO — Aamaj News (@aamajnews24) October 30, 2021

Як повідомлялося, представники терористичного руху "Талібан" вимагають від міжанродної спільноти видати їм один мільярд доларів. За словами члена політичного блоку талібів, потреба в грошах з’явилась з настанням зими. На його думку, міжнародне співтовариство має діяти якомога швидше, щоб виконати своє зобов’язання про надання одного мільярду євро допомоги Афганістану.

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