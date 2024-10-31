Сіярто стверджує, що Угорщина відчуває небезпеку для свого суверенітету.

На міжнародній конференції з євразійської безпеки у Мінську, на якій були присутні очільники зовнішньополітичних відомств Росії та Сирії, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розпочав свій виступ російською мовою і розкритикував Євросоюз за “низький рівень стандартів політичних дебатів”.

Про це повідомила білоруська служба “Радіо Свобода”.

Розпочавши свою промову російською, Сіярто висловив сподівання, що за це його не засудять у Брюсселі.

При цьому він додав, що Угорщина має “свою позицію” і це нібито викликає несприйняття в Євросоюзі.

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“Сьогодні потужні сили працюють над створенням гегемонії, і якщо ви не слідуєте мейнстріму на 100 відсотків, то ваше право висловлювати власну позицію миттєво оскаржується та ставиться під сумнів. Це дуже яскраво свідчить про низький рівень стандартів політичних дебатів на нинішньому етапі в Європі”, – сказав він.

Очільник угорського МЗС також сказав, що офіційний Будапешт “відчуває велике занепокоєння у зв’язку з конфліктами”, а буцімто відсутність діалогу в ЄС призвела до “менш безпечного та конкурентного простору”.

Сіярто стверджує, що Угорщина відчуває небезпеку для свого суверенітету.

“Ключове слово сьогодні — це суверенітет. Є певні сили за межами нашої країни, є гравці всередині нашої держави, які хочуть, щоб ми відмовилися хоча б від частини нашого суверенітету. Але цього ніколи не станеться”, - запевнив він, перейшовши на англійську мову.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на мітингу в Будапешті звинуватив виконавчу владу Європейського Союзу в спробі повалити його кабінет і нав’язати Угорщині “маріонетковий уряд”.

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