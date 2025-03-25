Міністра оборони США назвали "профнепридатним": демократи вимагають відставки Гегсета

Представники Демократичної партії США висловили недовіру міністру оборони після інциденту з додаванням журналіста до секретного урядового чату, де обговорювалися військові удари по єменських хуситах.

У Демократичній партії США закликали Білий дім відправити у відставку міністра оборони Піта Гегсета після того, як він відправив плани майбутньої атаки по Ємену до групового чату Signal, в якому брав участь журналіст.

Про це повідомляє Euronews.

Головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг повідомив у понеділок, що надані матеріали "містять оперативні дані про майбутні удари" по єменських хуситах, що підтримуються Іраном, включаючи інформацію про цілі, зброю та послідовність атак. За дві години після того, як Голдберг отримав подробиці атаки 15 березня, США розпочали серію авіаударів по цілях хуситів у Ємені.

Це викриття, що має явні наслідки для національної безпеки, викликало шок у дипломатичних та політичних колах, і багато хто закликав розслідувати, як сталася ця помилка, тоді як інші вимагали вжиття дисциплінарних заходів. Голова Національного комітету Демократичної партії Кен Мартін очолив заклики щодо відставки Гегсета, закликавши звільнити його, якщо він не залишить свою посаду добровільно.

Мартін заявив, що Гегсет "був непридатним для керівництва Пентагоном навіть до того, як він поставив під загрозу національну безпеку".

"Гегсет повинен піти у відставку, а якщо він цього не зробить, його слід звільнити. Цілком очевидно, що наші чоловіки і жінки у формі заслуговують на краще, і що наша національна безпека не може бути залишена в некомпетентних і некваліфікованих руках Гегсета", — додав Мартін.

Лідер демократів Хакім Джефріс назвав витік інформації "абсолютно обурливим та шокувальним". За його словами, це показує, що американці дедалі більше зляться "через піднесення безрозсудних та посередніх осіб, зокрема міністра оборони".

Джефріс закликав республіканців Палати представників приєднатися до демократів "у швидкому, серйозному та змістовному розслідуванні" інциденту. У коментарі для преси лідер демократів заявив, що Гегсет, ймовірно, "найнекваліфікованіший" очільник Пентагону за всю історію Америки.

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Лідер меншості в Сенаті Чак Шумер сказав, що цей витік інформації став "одним із найбільш приголомшливих порушень військової розвідки" за дуже довгий час. Він підкреслив, що використання месенджера Signal замість урядових каналів зв'язку викликає навіть більшу стурбованість, ніж витік даних у пресу.

Реакція республіканців виявилася неоднозначною, багато хто намагався применшити інцидент.

"Сталася помилка. Так трапляється", — заявив сенатор Джон Кеннеді з Луїзіани.

Інші діячі Республіканської партії визнали помилку, але відмовилися закликати до відповіді тих, хто брав участь у ній.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп стверджує, що нічого не знав про те, що члени його команди з національної безпеки додали редактора видання The Atlantic Джеффрі Голдберга у чат у Signal з обговоренням атаки на хуситів у Ємені.