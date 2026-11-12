Міністра оборони США Піта Гегсета присоромив звичайний вартовий: відео

Піт Гегсет / © Associated Press

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Міністр оборони США Піт Гегсет отримав суворе зауваження від військового вартового під час відвідування Могили Невідомого солдата на Арлінгтонському національному цвинтарі. Причиною стала поведінка його супроводу: члени делегації голосно розмовляли та сміялися біля меморіалу, порушуючи вимогу зберігати тишу.

Про це повідомляє The National Interest.

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Вартовий зробив зауваження міністру оборони

Інцидент стався під час відвідування меморіалу з нагоди Дня ветеранів. Після церемонії Гегсет разом із дружиною Дженніфер та представниками свого найближчого оточення зупинився біля могили для фотографування.

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На відео, яке поширилося в соціальних мережах, видно, як члени групи голосно спілкуються та сміються, відходячи від меморіалу. Така поведінка викликала реакцію військового, який ніс почесну варту.

«Усі відвідувачі зобов’язані постійно підтримувати атмосферу тиші та поваги!» — гучно вигукнув вартовий.

Біля меморіалу діють суворі правила поведінки

Могилу Невідомого солдата цілодобово охороняють військовослужбовці 3-го піхотного полку Армії США, відомого як «Стара гвардія». Вони несуть службу безперервно з 1948 року та мають повноваження робити зауваження будь-кому, хто порушує порядок біля меморіалу, незалежно від посади чи статусу відвідувача.

Правила передбачають дотримання тиші та поваги до загиблих військовослужбовців. Гучні розмови, сміх і неналежна поведінка вважаються неприпустимими, особливо під час церемоній вшанування пам’яті.

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Після поширення відео поведінка Гегсета та його супроводу викликала критику в соціальних мережах. Водночас у Пентагоні заявили, що міністр та оборонне відомство завжди шанували й надалі шануватимуть жертви американських військовослужбовців.

Нагадаємо, цими днями Палата представників Конгресу США відхилила ініціативу щодо імпічменту міністра оборони Піта Гегсета.

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