Міністр торгівлі США Говард Латник / © Associated Press

Реклама

Міністра торгівлі США Говарда Латника неприязно зустріли на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі. На вечері, організованій для учасників заходу співголовою ВЕФ Ларрі Фінком, американського чиновника буквально освистали.

Про це повідомляє Financial Times.

Як розповіли виданню очевидці, поява Говарда Латника викликала серед багатьох присутніх вигуки обурення та свист. Дехто з гостей взагалі покинув вечерю, а її організатору, гендиректору найбільшої керуючої компанії світу BlackRock Ларрі Фінку, який тимчасово став співголовою ВЕФ, довелося закликати присутніх до спокою.

Реклама

Як зазначає FT, причиною такої неприхильності до американського міністра стала опублікована ним стаття, в якій він заявив, що американська делегація прибула в Давос, щоб «чітко дати зрозуміти: із президентом Трампом у капіталізму з’явився новий шериф».

«Під керівництвом президента Дональда Трампа ми рухаємось у новому напрямку. Його адміністрація ставить Америку на перше місце… Ми їдемо до Давосу не для того, щоб вписатися у загальну картину. Ми не просимо дозволу і не шукаємо схвалення. Ми тут, щоб оголосити: епоха „Америка в останню чергу“ добігла кінця», — заявив Говард Латник.

Як зауважило видання, у Європі зростає усвідомлення, що епоха і справді закінчується — лише в іншому сенсі. «Вісімдесятирічний період атлантизму дійсно добігає кінця», — зацитувала FT заяву у Давосі прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, який наголосив, що більше не вважає США союзником.

Нагадаємо, Всесвітній економічний форум у Швейцарії розпочався зі скандалів. Дональд Трамп вимагає віддати Гренландію, Макрон заявляє про «світ без правил», а українські плани опинилися на паузі.