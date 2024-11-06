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Міністри оборони Франції та Німеччини обговорять наслідки перемоги Трампа

Міністри оборони Франції та Німеччини обговорять наслідки перемоги Трампа

Обраний президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Перемога Трампа додала відчуття невідкладності щодо оборони в Європі.

У середу, 6 листопада, міністри оборони Франції та Німеччини запланували імпровізований вечірній саміт у Парижі, щоб обговорити безпеку континенту після того, як стало відомо про перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Про це повідомляє Politico.

За інформацією видання, в оборонному відомстві Франції підтвердили, що французький міністр Себастьєн Лекорню та його німецький колега Борис Пісторіус обговорять наслідки виборів у США для оборони Європи, після чого обидва міністри виступлять з публічною заявою.

Politico нагадує, що під час першого президентського терміну Трампа часто лунали звинувачення європейських країн у недостатніх витратах на оборону. На початку цього року Трамп зробив скандальну заяву, якою нібито заохочував Росію атакувати союзників по НАТО, які “не платять”. І Трамп, і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс також погрожували скоротити військову підтримку України.

Водночас і Франція, і Німеччина зараз досягають цільового показника витрат НАТО на оборону у 2 відсотки валового внутрішнього продукту. Уряди обидвох провідних європейських країн намагаються просувати спільні оборонно-промислові програми, але розходяться в ряді питань військової політики.

Як зазначили у виданні, перемога Трампа додала відчуття невідкладності щодо оборони в Європі.

“Ми працюватимемо над більш об’єднаною, сильнішою, сувереннішою Європою… співпрацюючи зі Сполученими Штатами Америки та захищаючи наші інтереси та наші цінності”, – заявив у середу, 6 листопада, президент Франції Еммануель Макрон в соцмережі X після розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Нагадаємо, кандидат в президенти США Дональд Трамп виступив перед своїми прихильниками у Флориді з переможною промовою. Під час виступу він назвав себе 47-м президентом США.

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