Міністри оборони трьох країн вимагають не тиснути на Україну щодо переговорів з РФ

Україна повинна сама вирішувати, чи хоче вона вести будь-які мирні переговори.

Міністр оборони Британії Бен Воллес, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен та очільник оборонного відомства Латвії Артіс Пабрікс закликали не тиснути на Україну щодо перемовин з Росією.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів, яку наводить The Guardian.

"Ми хочемо, щоб Україна могла обговорювати, чи вирішувати це питання з позиції сили, а не з позиції слабкості. І це нинішній напрямок руху", – підкреслив Воллес.

На його думку, Україна повинна боротися за своє право вибору, а західні держави допомогти у цьому.

Оллонгрен підтримала британського колегу та зазначила, що важливим є те, що "на даний момент Україна знає, що вона може на нас розраховувати".

"Якщо Росія припинить воювати, війна закінчиться, але якщо Україна припинить воювати, України більше не буде", – заявила міністерка.

Віцепрем'єр-міністр та міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс закликав скептично ставитися до будь-яких російських пропозицій щодо мирних переговорів на даному етапі. Він вважає, що пропозиція "не може бути справжньою, якщо в той же час Росія бомбардує мирних жителів".

Заклик Росії до переговорів

9 листопада у Росії вкотре заговорили про бажання сісти за стіл переговорів. Представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що це необхідно "з урахуванням реалій, які складаються зараз".

У відповідь речник МЗС України Олег Ніколенко сказав, що заява МЗС Росії про готовність до переговорів з Україною - чергова димова завіса.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Кремль прагне переговорів, щоб зафіксувати хоч якісь територіальні "перемоги" в Україні.

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