Мін’юст США повернув фото з Трампом на сайт із матеріалами справи Епштейна

Дональд Трамп / © Associated Press

Міністерство юстиції США відновило на своєму сайті фотографію з архіву справи Джеффрі Епштейна, на якій присутній президент США Дональд Трамп. Раніше знімок тимчасово зник з онлайн-бази.

Про це повідомляє CNN.

Йдеться про фотографію, на якій зафіксована шухляда письмового столу з кількома знімками, серед яких є фото, де зображені Дональд Трамп, соратниця Епштейна Гіслейн Максвелл та інші особи. Зображення було оприлюднене пізно ввечері у п’ятницю в межах масштабної публікації документів Міністерства юстиції США, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейн.

У суботу фото зникло з вебсайту. У заяві, оприлюдненій у соцмережі X у неділю, Міністерство юстиції пояснило, що зображення було тимчасово вилучене для перевірки необхідності додаткових редагувань з метою захисту можливих жертв.

«Південний округ Нью-Йорка звернув увагу на зображення президента Трампа для можливих подальших дій із метою захисту жертв. З міркувань обережності Міністерство юстиції тимчасово видалило фото для додаткового перегляду», — йдеться у заяві.

Після завершення перевірки у відомстві дійшли висновку, що на фотографії не зображені жертви Епштейна. Відтак знімок було повторно опубліковано без будь-яких змін або цензури.

Нагадаємо, У США ухвалили закон про повне розсекречення «справи Епштейна». Конгрес США проголосував за оприлюднення документів.