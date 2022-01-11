Міноборони Азербайджану повідомило про загибель свого військового на кордоні з Вірменією

Міноборони Азербайджану повідомило про загибель свого військового на кордоні з Вірменією

У Баку це назвали "провокацією з боку вірменської сторони".

Міноборони Азербайджану повідомило, що 11 січня на кордоні з Вірменією внаслідок перестрілки загинув азербайджанський військовослужбовець.

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Про це повідомляє азербайджанське видання Haqqin.az.

"У вівторок, 11 січня, приблизно об 11:00 військовослужбовець азербайджанської армії Назаров Аяз Азер оглу загинув внаслідок вірменської провокації на Кельбаджарському напрямку азербайджано-вірменського державного кордону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міноборони Азербайджану покладає відповідальність за чергову напруженість між країнами на військово-політичне керівництво Вірменії.

Слід зауважити, 8 січня Азербайджан заявив про обстріл з території Вірменії в прикордонному Кельбаджарському районі. У Міністерстві оборони Вірменії заявляють, що не обстрілювали позиції Азербайджану в прикордонному Кельбаджарському районі - як про це інформували в Баку.

У Єревані ситуацію вздовж вірмено-азербайджанського кордону називають "відносно стабільною". Крім того, наголошують на тому, що "азербайджанські підрозділи кілька разів відкрили безладний вогонь, на що вірменська сторона не відповіла".

Нагадаємо, у листопаді 2021 року між Азербайджаном та Вірменією відновилися бої на спірній території. Вдень 16 листопада міністерства оборони обох країн опублікували заяви. У них сторони звинувачували одна одну у провокаціях.

На кордоні Вірменії та Азербайджану перестали стріляти після розмови президента РФ Володимира Путіна з вірменським прем'єром Ніколом Пашиняном.