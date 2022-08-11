Міноборони Білорусі намагається пояснити "бавовну" на аеродромі військовими навчаннями

У Білорусі намагаються з'ясувати причину "бавовни" на аеродромі
Про це пише «Беларускі Гаюн».
Мовляв, раніше МО РБ повідомило про проведення навчань військ ППО та ВПС із бойовою стріляниною, чи пов'язані вони зі спалахами в районі Зябрівки — невідомо
Повідомлялося, що в період з 9 по 25 серпня 2022 р. пройде оперативно-тактичне навчання з ВПС та військами ППО з бойовою стріляниною.
Навчання, за даними МО РБ, проходять у два етапи: з 9 по 11 серпня – у районах проведення навчання на території РБ та з 22 по 25 серпня – у межах території та повітряного простору полігону «Ашулук».
Можливо, ці навчання мають пройти в зонах обмеження польотів: південь Білорусі, а також дві додаткові зони, які розташовані у північно-східній частині Бобруйська (Могилівська область) та у південно-східній частині Полоцька (Вітебська область).
«За цією логікою Зябрівка якраз підходить, але при цьому МО РБ не повідомило ні точних локацій проведення цих навчань на території РБ, ні в який час доби вони плануються», — йдеться у повідомленні.
Таким чином, на цей час точно невідомо, чи пов'язані спалахи в районі аеродрому «Зябрівка» з цими навчаннями чи ні.
Водночас радник міністра оборони Олексій Копитько намагається запевнити громадськість, що будь-які "бавовни" відбуваються саме в рамках раніше анонсованих навчань.
Зазначимо, що 7 липня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що Білорусь віддала аеродром "Зябрівка" під контроль РФ.
Нагадаємо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Сакі" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. Окупаційна "влада" повідомляє про постраждалих і щонайменше одну жертву.
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