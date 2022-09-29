Міноборони Білорусі опублікувало офіційну заяву з приводу мобілізації

Міністерство оборони Білорусі опублікувало офіційну заяву, в якій запевнило, що не проводить у країні мобілізаційних заходів.

Після оголошеної мобілізації у РФ Міноборони РБ, чия країна є союзником у війні проти України, опублікувало заяву з приводу мобілізації. У відомстві запевняють, всі військові збори мають "плановий характер і заздалегідь затверджені спеціальними правовими актами".

Про це інформує пресслужба Міноборони Білорусі.

"Посадовці військових комісаріатів продовжують виконувати стандартну щоденну роботу. У мирний час одне із завдань військкомату – обліково-призовна та мобілізаційна робота. В рамках цієї роботи розсилаються та вручаються повістки призовникам та військовозобов'язаним, які перебувають у запасі. Порядок денний, що надходить громадянам Республіки Білорусь із військових комісаріатів за місцем проживання, інформує їх про участь у планових заходах", - йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві зазначають, що у Білорусі нібито немає потреби у проведенні мобілізаційних заходів.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн", яка відстежує військову активність військ РФ та Білорусі поблизу українських кордонів, не бачить ознак проведення чи підготовки до проведення мобілізації у РБ.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у російських щойно мобілізованих вояків немає навіть жетонів, щоб їх не можна було ідентифікувати.

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