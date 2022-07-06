Міноборони Білорусі планує закупити у РФ вогнеметні системи "Сонцепек": для чого вони армії РБ

Міністерство Білорусі хоче закупити у Росії на озброєння дев'ять вогнеметних систем ТОС-1А "Сонцепек".

Повідомляється також про плани налагодження білорусько-російського виробництва важких вогнеметних систем ТОС-2 "Тосочка". Дев'ятьма подібними системами Білорусь планує озброїти вогнеметний батальйон у 8 бригаді РХБЗ (м. Старі Дороги).

Про це інформує спільнота Бєларускі гаюн, що займається військовим моніторингом білоруських військ.

Зазначається, що інформація про закупівлю ТОС з'явилася на білоруському сайті проєкту "Військово-політичний огляд". Звідти стало відомо, що наразі армія РБ не має на озброєнні ТОС-1А "Сонцепьок". ЗС Білорусі мають лише реактивні піхотні вогнемети РПО-А "Джміль" радянського виробництва.

Як йдеться на сайті проєкту, для застосування ТОСів у кожному оперативному командуванні - західне, північно-західне та південне, що формується - планується розгорнути по батальйону РХБЗ (війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту). Одна з рот кожного батальйону буде озброєна трьома ТОС-1А "Сонцепек".

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зауважила, що наразі ніхто не може зі 100-відсотковою впевненістю сказати, чи дійсно відбудеться атака збройних сил Білорусі.

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