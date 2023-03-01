Міноборони Білорусі показало "цілим" літак А-50, який атакував дрон: експерти вказали на цікавий нюанс

У Білорусі зауважили, що пропагандисти зняли літак з вигідного ракурсу.

Міністерство оборони Білорусі зняло постановочне відео з літаком РФ ДРЛВ А-50 ВКС. На кадрах він нібито цілий та навіть пересувається своїм ходом.

Відео опублікувало білоруське Міноборони.

На кадрах видно, як російський літак, який корегує ракетні удари по Україні нібито може самостійно пересуватись злітною смугою після атаки дронами від білоруських партизанів.

Проте моніторингова група "Білоруський гаюн" вказала на важливі нюанси:

Відео з літаком зняте у сутінках на 4 добу після атаки. На кадрах показано лише те, що вигідно пропаганді та зі специфічних ракурсів.

Глядачам показали бортовий номер літака, хоча до того завжди його блюрили.

Літака не видно згори, а саме там він і отримав пошкодження.

"Тарілка" А-50 таки виглядає по-іншому.

Білоруські активісти також стверджують, що 1 березня літак не піднімався в небо.

Пошкодження РФ ДРЛВ А-50 ВКС: що відомо

У неділю, 26 лютого, у Білорусі на військовому аеродромі "Мачулищі" пролунало два вибухи. Білоруські опозиціонери повідомили, що на аеродромі був пошкоджений російський розвідувальний літак, який корегує ракетні удари по Україні.

Після цього у Мачулищах усіх почали перевіряти та шукати невідомого чоловіка.

Військовий експерт Олег Жданов пояснював, що один такий літак коштує 330 мільйонів доларів. Він вважається "очима та вухами" під час нанесення ракетних ударів.

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