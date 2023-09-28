Міноборони Білорусі звинувачує польський військовий вертоліт у вторгненні на територію країни

У Міноборони Білорусі заявили, що 28 вересня о 15:02 засобами радіолокаційного виявлення ВПС та військ ППО було зафіксовано наближення повітряного судна Польщі до білоруського кордону.

Про це повідомляє видання Zerkalo.

Звинувачення Білорусі

За інформацією білоруського військового відомства, близько 15:20 повітряне судно з території Польщі перетнуло кордон Білорусі, заглибившись на півтора кілометра. О 16.22 гелікоптер повторно порушив державний кордон, заглибившись на 300 метрів.

“Інформацію підтверджено даними об'єктивного контролю. У зв'язку з цим піднімалася чергова авіація. Наразі встановлюються обставини, військовим відомством у взаємодії з МЗС готується відповідна нота”, — йдеться у повідомленні Міноборони Білорусі.

У МЗС Білорусі викликали тимчасового повіреного у справах Польщі у Білорусі Мартіна Войцеховського. Йому було заявлено "рішучий протест".

Реакція Польщі

Польща негайно відреагувала, заявивши, що жоден з її вертольотів не порушував повітряний простір Білорусі.

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“Оперативне командування категорично спростовує цю інформацію. Жоден із польських гелікоптерів не заходив у повітряний простір Білорусі”, – сказав речник цього командування польської армії.

Там також зазначили, що до інформації, яка надається білоруським режимом, завжди слід ставитися з обережністю, "оскільки вона часто є елементом провокації та дезінформує громадськість".

"Військо Польське, всупереч постійним провокаційним діям Республіки Білорусь, незмінно дотримувалася і дотримується всіх положень і правил щодо непорушності кордонів", — зазначили у польському відомстві.

Раніше у Мінську стверджували, що подібний інцидент уже мав місце 1 вересня, коли польський військовий гелікоптер Мі-24 здійснив короткий вторгнення над білоруським кордоном.

Напруженість між Білоруссю, країною-союзником Москви, та Польщею, державою-членом НАТО, зросла після початку російського наступу в Україні в лютому 2022 року та кризи із Заходом. Влада двох країн часто звинувачують одна одну у військових провокаціях.

Нагадаємо, 1 серпня Міністерство національної оборони Польщі підтвердило порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами.

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