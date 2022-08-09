Міноборони Грузії могло передати РФ інформацію про грузинських добровольців в Україні – ЗМІ

Грузинський телеканал "Мтаварі" у своєму розслідуванні стверджує, що міністерство оборони Грузії могло передати Росії інформацію про грузинів, які воюють на боці України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на сюжет каналу.

Йдеться, зокрема, про грузинського офіцера Міхеїла Камхадзе, який служить у ЗСУ від 2017 року. Окупанти опублікували документи з повною інформацією про нього і членів його сім’ї – включно з їхніми адресами й місцями роботи.

Зазначається, що окупанти мають повний доступ до даних Камхадзе , які мали б зберігатися в Міноборони.

Як персональні дані грузинського військового, який воює в Україні, опинилися в руках ворога, і скільки ще грузинських військових та їхніх родин опинилися під загрозою, невідомо.

У сюжеті телеканалу вказано, що особові справи грузинських військових потрапили до рук так званої "народної прокуратури ЛНР", яка публікувала їхні фото нібито з колишньої тренувальної бази українських військових під Лисичанськом.

Сам Камхадзе стверджує, що ніколи не був у Лисичанську. Боєць припускає, що папку з його особовою справою міг продати російським спецслужбам хтось з архівного департаменту міністерства оборони Грузії.

Інший грузинський доброволець, Надим Хмаладзе, стверджує, що його особисті дані і дані родини опублікували на одному з проросійських Telegram-каналів ще у березні. Де окупанти їх взяли, він не знає.

Своєю чергою Міноборони Грузії назвало "абсурдом, брехнею та дезінформацію" сюжет про можливу передачу Росії даних грузинськийх добровольців, які воюють в Україні.

"Зазначена інформація є неправдивою, і жодна частина звинувачень не відповідає дійсності. Закликаємо окремі ЗМІ та політичних лідерів утриматися від поширення неперевіреної інформації. Така дезінформація лише створює напругу в суспільстві, коли для цього немає підстав", – йдеться в повідомленні.

Раніше Володимир Зеленський порівняв війну у Грузії 2008-го і напад РФ на Україну.

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