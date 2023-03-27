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Міноборони Молдови просить громадян не спекулювати на переміщенні військової техніки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Міноборони Молдови просить громадян не спекулювати на переміщенні військової техніки

Фото/Facebook: Міноборони Молдови

У Молдові пройдуть військові навчання.

Міністерство оборони Молдови попередило громадян про майбутні військові навчання за участі союзників та закликало не поширювати чутки й припущення у зв’язку з пересуванням техніки. 

Про це повідомляє Newsmaker. 

Навчання в рамках "JCET-2023" відбудуться 27 березня – 7 квітня за участі військових Румунії, США та Британії і передбачають спільну підготовку та обмін досвідом між бійцями спецназу, підвищення якості оперативної взаємодії контингентів. 

У цей період на дорогах можуть помічати техніку, що рухається з частин базування у навчальні центри, де будуть проходити маневри.

За сценарієм військовослужбовці чотирьох країн виконають бойові стрільби, стрибки з парашутом, навчання у польових умовах із виконанням конкретних завдань.

"JCET-2023" (Спільні комбіновані навчання з обміну) є плановими, молдовські спецпризначенці долучаються до них від 2009 року. 

Нагадаємо, президентка Мая Санду заявила, що не бачить небезпеки війни в Молдові, поки Україна стримує агресію Росії, попри те, що, за її словами, Росія намагається дестабілізувати ситуацію у Молдові.

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Дата публікації
Перегляди
621
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