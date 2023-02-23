Міноборони РФ намагається витіснити Пригожина і запускає так звані "добровольчі формування" - Генштаб

Міноборони РФ прагне повністю витіснити з інформаційного поля засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, аби "підібгати під себе" так звані "добровольчі формування".

Міністерство оборони Росії намагається витіснити засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина з інформаційного поля та активізує альтернативні військові кампанії.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 23 лютого.

"Міноборони РФ взагалі намагається витіснити Пригожина з інформаційного поля. На цьому фоні активізувались альтернативні приватні військові компанії, зокрема, афілійована з Федеральною службою безпеки РФ ПВК "Ястреб", - сказав він.

Своєю чергою, Пригожин відверто не згоден з втратою впливу та продовжує своє протистояння з Міністерством оборони РФ. Натомість військове керівництво РФ намагається встановити контроль над приватними військовими компаніями та іншими парамілітарними формуваннями.

Так, Міноборони РФ прагне повністю контролювати забезпечення "добровольчих формувань" озброєнням, військовою технікою та продовольством, а також у питанні надання медичної допомоги. До того ж, Кремль вже поширив діяльність військово-лікарської експертизи на так звані "добровольчі формування".

Нагадаємо, керівник українського ГУР Кирило Буданов розповів, що конфлікт між російським міністром оборони Сергієм Шойгу та олігархом, засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним грає на руку Україні. Ба більше - він наближає нашу перемогу. Як саме - читайте в матеріалі.

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