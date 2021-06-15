Міноборони РФ розпочало в анексованому Криму бойову підготовку призовників

У навчаннях задіяно близько 200 військовослужбовців.

Російське Міністерство оборони розпочинає в анексованому Криму заняття з бойової підготовки призовників.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Росії.

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"Військовослужбовці весняного призову, які поповнили лави військових частин армійського корпусу Чорноморського флоту, приступили до занять з бойової підготовки на полігонах, розташованих на території Республіки Крим", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовців навчають володіння штатним озброєнням з виконанням стрілецьких вправ. Йдеться про тренування з водіння бойових машин, тактику введення бою, а також у заходах з радіаційного, хімічного та біологічного захисту на полігонах "Ангарський", "Перевальне" і "Козачий"

У навчаннях задіяно близько 200 військовослужбовців і понад 30 одиниць військової і спеціальної техніки.

Як повідомлялося, наприкінці березня в Мережі з'явилося відео, на яких Росія стягує до окупованого Криму та кордонів з Україною ешелони з військовою технікою. Світові лідери вимагали в РФ відведення військ та наголошували на ескалації подій на Донбасі. В РФ заявляли, що їхня армія пересувається на території країни тими маршрутами, якими вважає за потрібне.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу ухвалив рішення завершити перевіркові заходи в Південному та Західному військових округах, "оскільки всі поставлені цілі досягнуті".

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