Міноборони РФ скасувало проведення "танкового біатлону" через великі втрати в Україні

За різними даними Росія втратила на війні в Україні від 2 до 3,6 тисячі танків.

Росія несе колосальні втрати на війні в Україні не тільки у живій силі, але й техніці. На цьому тлі російське міністерство оборони вирішило скасувати так званий "танковий біатлон".

Про це інформує ТАСС з посиланням на власні джерела.

Раніше так звані "Армійські міжнародні ігри", більш відомі як "танковий біатлон", проводили щорічно, а тепер вирішили, що змагання будуть відбуватись раз на два роки. Пропустити вирішили якраз поточний рік, а змагання проведуть наступного року.

Повідомляється, що подібне рішення було прийняте кілька тижнів тому, але офіційно про нього ще не повідомляли. У Міноборони РФ не називають причину такого рішення.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що оборонно-промисловий комплекс Росії на рік може відновлювати приблизно до 200-250 танків.

Крім того, ми раніше інформували, що в ефірі телепрограми російського пропагандиста Соловйова один з “експертів” несподівано заявив, що Росія може відправити в бій на війну до України танки Т-34, які встановлені як пам’ятники.

Читайте також: