Міноборони РФ змінило командувача Чорноморського флоту: в ISW пояснили чому

Міністерство оборони Росії змінило командувача Чорноморського флоту, маючи намір захищати ЧФ від українських ударів.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що 17 березня Міноборони Росії повідомило, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав командний пункт ЧФ в окупованому Севастополі (Крим), де отримав доповіді про операції України та результати діяльності ЧФ. Шойгу підкреслив, що ЧФ повинен проводити щоденні тренування з відбиття ударів повітряних і безпілотних морських засобів, щоб усі російські екіпажі були готові до оборони від таких ударів. Російський міністр наказав, щоб ЧФ встановив додаткове озброєння, включаючи великокаліберні системи та кулемети для посилення оборони Росії.

" Шойгу також отримав звіт від російського віцеадмірала Сергія Пінчука, який, як стверджували деякі російські джерела, нещодавно замінив адмірала Віктора Соколова на посаді командувача ЧФ. Проте ISW не може підтвердити це твердження", - зазначили в ISW.

Американські аналітики вважають, що позиція Шойгу щодо захисту ЧФ висуває умови для того, щоб він або приписав собі заслуги, якщо ЧФ стане ефективнішим у захисті себе від українських ударів, або звинуватив інших командувачів, якщо ЧФ зазнає невдачі в цій спробі.

Як повідомляли раніше, напередодні Шойгу відвідав окупований Крим для інспекції роботи Чорноморського флоту.