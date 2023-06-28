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Міноборони Тайваню зафіксувало два російські військові кораблі біля свого узбережжя

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Міноборони Тайваню зафіксувало два російські військові кораблі біля свого узбережжя

Два кораблі входили до складу Тихоокеанського флоту Росії / AP

В РФ стверджують, що тихоокеанський флот виконував там поточні завдання.

Тайвань заявив, що помітив два російські військові кораблі біля свого східного узбережжя у вівторок, 27 червня, і направив свої літаки та кораблі для спостереження за рухом суден.

Про це пише Al Jazeera

Міністерство оборони Тайваню повідомило у своїй заяві пізно ввечері того ж дня, що станом на 23:00 за місцевим часом (15:00 за Гринвічем) російські фрегати були помічені, “пливучи з півдня на північ у водах біля нашого східного узбережжя”.

Також у повідомленні йшлося, що вони “відійшли від нашої зони реагування” в південно-східному напрямку від портового міста Суао, де розташована велика військово-морська база Тайваню. На якій відстані військові кораблі були від узбережжя острова, не вказано.

Тайвань повідомляє про майже щоденну присутність китайських кораблів і літаків, які працюють навколо острова. Пекін вважає цю територію своєю і не виключає застосування сили для досягнення своїх цілей.

Однак присутність російських військових кораблів більш незвичайна.

Російське інформаційне агентство Інтерфакс 27 червня повідомило, що загін кораблів Тихоокеанського флоту Росії увійшов у південні частини Філіппінського моря після “перетину Південно-Китайського моря”.

Військові кораблі виконували завдання в рамках далекого морського переходу, який включав “імітацію морського бою з відбиття ракетної атаки імітованого противника з моря”, повідомляє Інтерфакс.

Тайвань приєднався до Сполучених Штатів, а також сусідніх країн Японії та Південної Кореї у введенні широкомасштабних санкцій проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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Дата публікації
Перегляди
533
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