Міноборони виманило Пригожина з Африки до Росії напередодні загибелі - Bloomberg 

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин за кілька тижнів до свої загибелі в авіакатастрофі зіткнувся з тиском з боку Міністерства оборони РФ.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, яке близьке до Кремля.

Співрозмовник повідомив агентства розповів, що структурам "Вагнера" заборонили використовувати для перельотів військові літаки Міноборони. Згодом закрили для них авіабазу Хмеймім в Сирії, де "вагнерівці"з'явилися ще 2015-гог - до офіційного введення російських військ.

Так логістика структур "Вагнера" опинилася під загрозою. Bloomberg пише, що саме це змусило Пригожина відправитися з Африки відправитися до Росії.

Неназване джерело розповіло, що Пригожин вилетів до Москви, аби вирішити проблеми з Міноборони. Втім, 23 серпня його бізнес-джет зазнав катастрофи Твер'ю - за 50 км від резиденції президента-диктатора РФ Володимира Путіна на Валдаї.

Загибель Пригожина

Ввечері 23 серпня стало відомо, що в РФ розбився літак з Євгеном Пригожиним на борту. У салоні також було керівництво "Вагнера". Російські пропагандистські Телеграм-канали припускають, що це зробили російські засоби ППО.

Євгена Пригожина таємно поховали в Санкт-Петербурзі на Порохівському кладовищі. Прощання з головним "вагнерівцем" відбулося у "закритому форматі". Його поховало біля могили батька.

Тим часом в адміністрації президента РФ Володимира Путіна здивували однією з версій причин авіакатастрофи літака головного "вагнерівця". Так, йдеться про"навмисне злодіяння".

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